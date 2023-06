Previsioni meteo per i prossimi giorni: arriva il caldo sopra i 30 gradi

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono di un tempo che continua ad essere anomalo anche in Italia. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che un profondo ciclone si è formato laddove normalmente abita l’anticiclone delle Azzorre: da giorni piogge torrenziali sull’Atlantico, verso Canarie, Portogallo, parte di Spagna e Marocco. Di contro sul Nord Europa viviamo un anticipo d’estate.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Un’Europa capovolta che nel corso dei prossimi giorni vedrà ancora qualche temporale sul nostro Paese, anche se andiamo incontro a un periodo meno turbolento. Previsto un miglioramento, con massime oltre i 30°C nel weekend e prevalenza di sole. In particolare, fino a sabato troveremo condizioni in prevalenza soleggiate al mattino e qualche temporale a ridosso dei rilievi nel pomeriggio.

Poi domenica il tempo potrebbe essere un po’ più variabile con qualche scroscio più frequente, anticipo della nuova settimana 12-18 giugno prevista al momento più piovosa. Sono proiezioni per la prossima settimana da confermare, ma pare che si possa ripresentare la ‘palude barica’, cioè l’assenza di un solido campo di alta pressione sull’Italia: non sarebbero da escludere nuove piogge a tratti anche intense.

Le previsioni giorno per giorno

Giovedì 8. Al nord: temporali sulle Alpi, più rari in pianura. Al centro: instabile sugli Appennini, soleggiato altrove. Al sud: qualche rovescio residuo, ma più soleggiato. Venerdì 9. Al nord: temporali sparsi al Nordovest e poi sul Triveneto, temperature in aumento. Al centro: più instabile sulla fascia adriatica. Al sud: in prevalenza soleggiato. Tendenza: temperature in aumento e cielo più soleggiato.

