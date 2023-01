Previsioni meteo prossimi giorni: arrivano forti piogge, neve e freddo polare

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono che è in arrivo un ciclone che provocherà un’intensa ondata di maltempo in tutta Italia. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, aria gelida di origine polare si tufferà sul Mar Mediterraneo dando vita a un insidioso ciclone che cambierà radicalmente il tempo su tutta l’Italia. Dopo un lunedì 16 con piogge al Nordest e sulle regioni tirreniche centrali e in Campania, domani sono attese precipitazioni, con rischio di nubifragi, su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e soprattutto in Campania, con elevato rischio idrogeologico. Piogge poi bagneranno gran parte del Nord. Sulle Alpi la neve scenderà fino a quote prossime alle vallate depositando poco più di 30-40 cm sopra i 1300 metri. Nevicate possibili anche sugli Appennini sempre sopra i 1300 metri.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Infine, dopo la pioggia e la neve il ciclone Thor richiamerà anche fortissimi venti di Libeccio. Nei giorni successivi, sempre secondo le previsioni di Sanò, sarà ancora maltempo sulle regioni centrali e in Campania, ma stavolta la neve sugli Appennini fin sotto i 600 metri, anche in Sardegna. Nel weekend è possibile un peggioramento sulle regioni adriatiche.

Le previsioni giorno per giorno

Martedì 17. Al nord: maltempo con neve a bassissima quota. Al centro: nubifragi su Toscana, Umbria e Sardegna, neve a 1300m. Al sud: violento maltempo in Campania. Mercoledì 18. Al nord: molte nubi, ma in prevalenza asciutto. Al centro: maltempo su Tirreniche, Umbria e Sardegna, neve sotto i 1000m. Al sud: maltempo in Campania. Tendenza. Ciclone Thor verso sud, clima sempre più freddo e neve a quote ancora più basse.

