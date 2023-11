Previsioni meteo prossimi giorni, attese nuove piogge: allerta in Toscana

Una nuova perturbazione “intensa” interesserà la penisola italiana. Da oggi, giovedì 9 novembre, il quadro meteorologico tornerà a peggiorare sul nostro Paese con il ritorno di forti piogge, temporali e anche della neve, fanno sapere gli esperti de IlMeteo.it.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

La seconda ondata di maltempo è attesa a partire dalla giornata di giovedì 9 novembre. “Le precipitazioni inizieranno a partire dal Nordovest e nel corso della giornata si intensificheranno progressivamente, diventando estremamente forti in alcune zone come per esempio sulla Liguria di Levante ed entro la nottata anche sulle coste di Veneto e Friuli”, avvisano gli esperti. Una sorpresa sulle Alpi: è attesa infatti la neve “a partire dai 1000-1200 metri di quota”. In serata le piogge si estenderanno pure al Centro: in particolar modo alla Toscana, all’Umbria e al Lazio.

Le condizioni meteo peggioreranno ancora venerdì 10 novembre, soprattutto al Centro-Sud. “In prossimità del weekend il versante tirrenico sarà pesantemente colpito da significative precipitazioni e intensi temporali, che interesseranno soprattutto la Toscana meridionale, il Lazio e la Campania”, anticipano i meteorologi. Non bisogna ritenere di poco conto le temperature, che finora erano del tutto anomale. Come si legge sul sito, infatti, “i termometri scenderanno notevolmente”.

Allerta meteo arancione giovedì in Toscana

E’ stata disposta una nuova allerta meteo arancione su alcuni settori della regione Toscana. A partire da oggi sono previsti temporali forti, con rischio idrogeologico e possibile innalzamento del livello dei fiumi.

In particolare, è stata attenzionata il centro-nord della regione, dove si trovano parte delle zone alluvionate nella scorsa ondata di maltempo del 2 novembre. Il bollettino del Dipartimento della Protezione civile segnala:

Moderata criticità per rischio idrogeologico/Allerta arancione in Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

