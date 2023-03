Le previsioni meteo per i prossimi giorni? In sintesi, estrema sintesi: bel tempo fino a domenica, poi torna la pioggia. Bel tempo, come detto, fino a domenica poi, raccontano gli esperti de ilmeteo,it, alcune precipitazioni bagneranno il Nord, il Centro e poi il Sud. Non solo: la vera notizia è che assisteremo a un vero e proprio ribaltone termico con temperature in picchiato e con quello che possiamo considerare un colpo di coda invernale.

Insomma: dalla prossima settimana arriveranno piogge e freddo. Godetevi quindi questo assaggio di prima primavera perché non durerà a lungo.

Le previsioni meteo, giorno per giorno

Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni. La fonte è ilmeteo.it. Giovedì 23. Al Nord: bel tempo salvo isolata pioviggine in Liguria. Al Centro: soleggiato salvo nubi sparse in Toscana. Al Sud: sole e più caldo. Venerdì 24. Al Nord: piogge dalle Alpi verso le alte pianure in tarda serata. Al Centro: soleggiato, nubi sparse in Toscana. Al Sud: sole e ancora più caldo. Sabato 25. Al Nord: sereno, al più velato con clima primaverile. Al Centro: cielo a tratti velato. Al Sud: sole e caldo per il periodo. Tendenza: domenica dai due volti, caldo estivo all’estremo Sud con 27°C, graduale peggioramento al Centro-Nord.