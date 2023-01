Previsioni meteo prossimi giorni, ondata di freddo col ciclone Thor: tanta pioggia, vento e neve in arrivo

L’Italia si appresta a vivere una settimana tipicamente invernale. Aria polare si sta riversando su molti Stati e nel contempo il ciclone Thor dal Mare del Nord si appresta a fare il suo ingresso in Italia con conseguenze da crudo inverno. Durerà almeno per i prossimi 10 giorni l’ondata di freddo più lunga e intensa, accompagnata da pioggia, vento, neve e gelate.

Irrompe il ciclone Thor e porta l’inverno sull’Italia

Per gli esperti meteo, tra martedì 17 gennaio e giovedì 20 gennaio vedremo piogge quasi ovunque, nevicate al centro nord e freddo intenso. Le piogge riguarderanno tutte le regioni tranne il Piemonte e l’ovest della Lombardia, saranno abbondanti fino a 50 millimetri sulle regioni tirreniche e modeste fino a 20 millimetri sul resto dell’Italia.

Per quanto riguarda la neve, ci saranno nevicate sulle Alpi fino a fondo valle, quindi potrebbe succedere anche in centri come Bolzano e Sondrio, al Centro tra i 300 e i 600 metri, potrebbe nevicare anche a Perugia. In pianura potrebbe nevicare sul pavese, nel milanese, sull’Emilia e sul veronese. Ma nevicate ci saranno a bassa quota anche sul nord della Sardegna. Forti venti di libeccio soffieranno soprattutto lungo le coste tirreniche che potrebbero portare mareggiate.

Temperature giù

Nei giorni successivi il ciclone invernale Thor si muoverà dal Mar Ligure verso il Centro Italia per poi finire la sua corsa al Sud nel corso del weekend. Questo transito sul Paese farà abbassare sensibilmente le temperature che torneranno, dopo mesi e mesi di anormalità, sotto la media del periodo.

Infine, da venerdì il ciclone raggiungerà il Sud richiamando così venti gelidi dai quadranti nord-orientali. Se al Nord e sui versanti occidentali la pressione tornerà ad aumentare con il ritorno del sole, ma un clima ancora più freddo, sui settori adriatici centro-meridionali e al Sud il tempo sarà ancora molto instabile con la neve che potrebbe raggiungere addirittura le coste adriatiche.

Forse dovresti anche sapere che…