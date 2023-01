Previsioni meteo prossimi giorni: vento forte al Centro-Sud, da giovedì ancora piogge

Nelle prossime ore il maltempo lascerà l’Italia lasciando come ricordo, soprattutto al Centro-Sud, il vento forte. Protagonista di oggi, martedì 10 gennaio, infatti sarà proprio il vento. Il Maestrale al Centro-Sud e il Foehn, il vento caldo, al Nord. Le temperature, dopo questa piccola ondata di maltempo, presto torneranno a salire. Da giovedì invece ci sarà un nuovo peggioramento.

Le previsioni per i prossimi giorni

La giornata di domani, spiega ilmeteo.it, sarà in prevalenza serena, poi, dalla sera, l’arrivo di una nuova veloce perturbazione atlantica porterà un peggioramento verso il Nord-Ovest e la Toscana. Giovedì questa perturbazione scaricherà piogge diffuse al Centro-Sud e marginalmente al Nord-Est ma, come quella in atto, sarà veloce e lascerà subito il Paese sempre verso la Grecia.

Martedì 10: al Nord, sereno o poco nuvoloso. Al centro: ultime piogge sulle Adriatiche, sole altrove. Al Sud: arriva il Maestrale, ultimi rovesci in Puglia e sul basso Tirreno. Mercoledì 11: al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso. Nuvolosità in aumento dalla sera. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: alternanza tra nubi e schiarite, in un contesto asciutto. Giovedì 12: al Nord, piogge al Nordest in serata Al centro: bel tempo. Al sud: piogge in arrivo sul basso Tirreno. Tendenza: weekend con tempo stabile sabato, peggiora nuovamente da domenica e nei giorni successivi.