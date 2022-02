Torna l’inverno in Italia: nel weekend è previsto l’arrivo del Ciclone di Carnevale che porterà perturbazioni e neve anche a bassa quota. Il tempo primaverile dovrebbe durare fino a venerdì 25, ma già in serata è atteso un peggioramento.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteo.it, conferma la formazione di un profondo ciclone sul Tirreno durante il fine settimana, a causa della discesa dalle steppe russe di aria polare. Brutte notizie dalla Russia anche in termini climatici.

Nei giorni scorsi, infatti siamo passati dall’inverno alla primavera e ritorno. Il meteo è stato estremo con grandinate fuori stagione tipiche dell’estate, forti temporali, mareggiate e venti da uragano. Proprio i venti sono stati i protagonisti di questo inizio di settimana, due giorni che ci hanno fatto ripiombare in una fase di stampo invernale.

Venti da uragano sull’Italia

Ci sono state vere e proprie raffiche da uragano in Italia, come definito dalla scala di Beaufort: secondo l’ammiraglio britannico Francis Beaufort, oltre i 118 km/h i venti si definiscono da uragano. Tra lunedì e martedì: sulle Alpi torinesi, a 3200 metri, sono stati toccati i 173 km/h; sul Monte Cimone, appennino emiliano, i 150 km/h; ancora più degni di nota i 163 km/h raggiunti in Sardegna e i 100 km/h a Ponza.

Insomma, tutta l’Italia è stata sferzata da venti forti e freddi, ad eccezione del nord-ovest dove, per effetto della compressione, il vento teso di Foehn è stato caldo ed ha spinto il termometro fino ai 18°C di Milano, per l’ennesima volta in questo folle inverno 2021-22.

Previsioni meteo da giovedì 24 a domenica 27

Nel dettaglio le previsioni dei prossimi giorni: