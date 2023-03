Le previsioni meteo per il weekend? In sintesi: freddo, vento e pioggia. Quindi preparate gli ombrelli, non fate ancora il cambio stagione e non illudetevi troppo: l’estate è ancora lontana. Nota bene: il Sud è escluso dal peggioramento. Almeno fino a lunedì.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, sottolinea che da domenica le temperature scenderanno gradualmente e arriverà la pioggia con il rinforzo del vento.

Un fronte polare scandinavo ha infatti già iniziato la lenta discesa verso sud, attivando un parziale peggioramento a ridosso delle Alpi; in seguito, i venti inizieranno a essere tesi nel weekend per poi scatenarsi fino a burrasca forte tra lunedì e martedì.

La perturbazione scandinava porterà un calo delle temperature anche di 10 gradi tra domani, sabato 25, e lunedì, con le minime che martedì potrebbero scendere sotto zero in Pianura Padana. Un vero e proprio ribaltone termico con fenomeni a tratti anche intensi: non sono esclusi temporali forti, locali grandinate e il ritorno della neve, oltre i 1000 metri sulle Alpi domenica e fino ai 500 metri sugli Appennini nella giornata di lunedì.

Le previsioni meteo per il weekend, giorno per giorno

Venerdì 24 marzo. Al Nord: piogge sulle Alpi, nubi irregolari altrove. Al Centro: soleggiato, nubi sparse in Toscana. Al Sud: sole e ancora più caldo.

Sabato 25 marzo. Al Nord: sereno, al più velato con clima primaverile, anche ventoso. Al Centro: cielo a tratti velato, ventoso. Al Sud: sole e caldo per il periodo.

Domenica 26 marzo. Al Nord: peggiora con piogge dal pomeriggio, neve veloce sopra i 1300 metri. Al Centro: peggiora su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: soleggiato e caldo.

Tendenza: prossima settimana ritorno dell’inverno con pioggia, freddo, neve e tanto vento.

