Previsioni meteo weekend, temporali e neve a quote basse anche al Centrosud (foto ANSA)

Continuano a scendere le temperature sul nostro Paese. Entro il weekend l’Italia sarà avvolta da un’atmosfera pienamente invernale. La neve sta cadendo fino in pianura al Nord, fiocchi arrivati anche a due passi dalla costa ligure, in collina al Centro, mentre al Sud dominano forti temporali. Vediamo come sarà questo fine settimana.

Le previsioni meteo del weekend

Partendo dalle regioni settentrionali, il grande freddo comincerà a farsi sentire soprattutto di notte e in prima mattina visto che già da domani, sabato 21 gennaio, sono previsti maggiori rasserenamenti. Nella notte tra sabato e domenica si prevedono infatti valori ben sotto la soglia del gelo anche su gran parte della Valle Padana con il conseguente formarsi di estese gelate.

Di giorno i cieli più sgombri da nubi permetteranno un maggior irraggiamento solare che addolcirà lievemente le temperature diurne. I valori termici resteranno ugualmente rigidi e mediamente attestati agli standard climatici del periodo.

Sulle regioni del Centro e del Sud invece, il freddo si farà sentire maggiormente durante il giorno. Le temperature più basse tuttavia si registreranno soprattutto lungo versante adriatico in quanto, dal punto di vista geografico, sono le aree maggiormente esposte ai freddi venti nordorientali.

Da martedì tempo migliore

Dopo un weekend all’insegna di un clima assai rigido, anche l’inizio della prossima settimana sarà condizionato dal freddo vortice ciclonico e solo da martedì si intravedono i primi segnali di un suo assorbimento.

Forse dovresti anche sapere che…