ROMA – Raffaele Cutolo, il fondatore della nuova camorra organizzata da tempo in carcere, è stato trasferito dal penitenziario all’ospedale di Parma (reparto riservato ai detenuti) per un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute.

“Ieri – ha raccontato l’avvocato – ho riscontrato da parte de carcere e da parte dell’ospedale grandissima civiltà e disponibilità a fornirmi le notizie ho poi comunicato ai familiari”.

Cutolo: “Potevo salvare Moro”

“Potevo salvare Moro, fui fermato”. Così il super boss della camorra, fondatore e boss della Nuova Camorra Organizzata, Raffaele Cutolo, in carcere da anni, in un verbale inedito di un interrogatorio del 2016 di cui riferisce in esclusiva Il Mattino. “Aiutai – spiega Cutolo – l’assessore Cirillo (rapito e successivamente rilasciato dalle Br, ndr), potevo fare lo stesso con lo statista. Ma i politici mi dissero di non intromettermi”. Nel ’78 Cutolo era latitante e si sarebbe fatto avanti per cercare, sostiene lui, di salvare Moro. “Per Ciro Cirillo si mossero tutti, per Aldo Moro nessuno, per lui i politici mi dissero di fermarmi, che a loro Moro non interessava”. Le dichiarazioni di Cutolo risalgono al 25 ottobre del 2016, come risposte alle domande del pm Ida Teresi e del capo della Dda, Giuseppe Borrelli.

“E’ malato, merita rispetto”, dichiara Immacolata Iacone, in una lunga intervista a Fanpage.it, la donna che per amore ha legato la sua vita a quella di Raffaele Cutolo. Nel 1983 Immacolata ha 17 anni e sposa un uomo più grande di 20 e che in quel momento si trova in carcere. La loro relazione è costruita su pochi contatti, qualche bacio e tantissime lettere. I loro colloqui in carcere non sono mai privati. Oggi che di anni ne sono trascorsi 36, quella donna gli è ancora fedele. Immacolata Iacone parla delle “delicate condizioni” del marito, condannato e recluso in carcere al 41bis a Parma. Del loro matrimonio e di trattative ancora oscure. Come il rilascio del consigliere della Democrazia Cristiana Ciro Cirillo, in cui Cutolo pare aver avuto una parte importante e del mancato rilascio di Aldo Moro. Misteri a cui solo il boss di NCO può rispondere.

Fonte: FanPage, Ansa, Il Mattino.