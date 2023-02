Ha pubblicato su TikTok un video senza il velo: questa la colpa di una ragazzina di origini egiziane di 16 anni picchiata dal padre e finita in ospedale. Secondo quanto ricostruito dal Giornale di Brescia è accaduto ieri sera a Brescia. Ad avvisare il genitore del video senza velo della figlia sono stati alcuni familiari in Egitto. La ragazza è stata picchiata con schiaffi e colpi alla schiena. È riuscita ad inviare un messaggio d’aiuto ad un’amica che ha avvisato il 112. La ragazzina stata trasportata prima in ospedale e poi in una comunità protetta. Il padre è stato al momento denunciato a piede libero. Sul caso indagano i carabinieri, intervenuti nell’abitazione della famiglia di origini egiziane, e la Procura di Brescia.

Il racconto della ragazzina e il video senza velo

A raccontare tutto il pubblico ministero di turno è stata la ragazza. La 16enne ha spiegato che non era la prima volta che subiva la violenza del padre. Ha raccontata che nell’ultima occasione era stata presa a schiaffi in faccia e il padre, 44 anni, le aveva stretto le mani al collo. Tutto davanti alle sorelle minori e alla madre, anche loro sotto choc. Il padre accusava la figlia di pubblicare video su TikTok in cui si mostrava senza velo e con gli amici. Come spiega Il Giornale di Brescia, ad avvisare il 44enne dei video della figlia erano stati i parenti dall’Egitto. Subito l’uomo si è precipitato addosso alla figlia e l’ha colpita al volto più volte. Dalla testimonianza della giovane il padre l’avrebbe anche minacciata di morte dopo averle gettato via il cellulare.

