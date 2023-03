Ragazzino di 13 anni lasciato solo in casa per mesi: trovato tra sporcizia e rifiuti

Un ragazzino di 13 anni è stato lasciato per mesi solo in casa, in compagnia di un cane, due gatti e alcuni conigli. È la storia che il giovanissimo ha vissuto la scorsa estate. La madre, una donna ucraina, avrebbe preso la decisione di lasciare il figlio nell’appartamento dove vivevano, in un comune in provincia di Treviso, dopo aver trovato lavoro a Verona, mentre il papà del ragazzino era già andato via un anno e mezzo prima abbandonando la famiglia.

Lasciato da solo in casa, ragazzino trovato tra sporcizia e rifiuti

Gli unici contatti con il mondo esterno del 13enne sarebbero stati il cellulare e il dipendente di un supermercato che ogni quattro giorni andava a casa sua a portargli la spesa. A scoprire tutto sono stati i carabinieri dopo una segnalazione dei vicini. Al loro ingresso nell’abitazione avrebbero trovato il minorenne in uno stato igienico sanitario precario, con le stanze della casa piene di deiezioni di animali. La mamma ora è stata denunciata per abbandono di minore. Le è stato dato un legale d’ufficio ma in tutti questo mesi non ha mai preso contatto con il suo difensore. “Da settembre a oggi – ha detto l’avvocato a TrevisoToday – ho cercato di mettermi in contatto con lei senza però riuscirci, né sono stata raggiunta da lei in nessun modo. È come se fosse sparita nel nulla”.

La madre lo ha lasciato solo per andare a lavorare

La situazione familiare sarebbe molto complicata. Quando il padre del 13enne è andato via di casa, la madre ha dovuto trovare lavoro per mandare avanti la famiglia. A inizio estate avrebbe trovato un lavoro stabile, ma lontano dalla sua residenza. Della situazione nessuno sapeva nulla, neppure la scuola che il giovane ha frequentato fino alla fine del precedente anno scolastico e che, quando è stato scoperto dai carabinieri, non aveva ancora cominciato. “La casa sembrava chiusa”, ha raccontato un vicino ad un inviato di Canale 5. “Non avevo nessuna percezione. Si trattava di una famiglia perbene, senza nessun problema”.

