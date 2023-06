Ragazzo cade dalla moto a Monrupino (Trieste): ricoverato in gravi condizioni, è morto in ospedale

Il personale medico infermieristico ha preso in carico il ragazzo che è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale dove è morto poco dopo per l'aggravarsi delle condizioni.

di redazione Blitz

Pubblicato il 27 Giugno 2023 - 10:05