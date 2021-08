Regina Elena di Roma senza Tac Pet: sono fuori uso da inizio agosto, indispensabili per la diagnosi dei tumori (Foto Ansa)

Non funzionano dagli inizi di agosto le Tac Pet del Regina Elena di Roma. Ne parla Carlo Picozza sul quotidiano la Repubblica, secondo il quale l’ospedale, centro di riferimento nazionale per i tumori, sarebbe al collasso.

Le due Tac Pet in dotazione all’istituto, scrive Picozza, sono ormai fuori uso dagli inizi di agosto ed essendo obsolete non si trovano i pezzi di ricambio. Si tratta di macchinari indispensabili per la diagnosi dei tumori che dopo 15 anni hanno fatto il loro tempo.

Intanto i pazienti sono costretti a peregrinare negli altri ospedali, a volte anche fuori Regione.

Regina Elena, i finanziamenti a fondo perduto sprecati

Sempre secondo quanto riferito da Repubblica, l’ospedale Regina Elena avrebbe perso anche una ghiotta occasione per acquistare nuovi strumenti.

Nello specifico i fondi europei stanziati alcuni mesi fa per nuovi apparecchi di Radiologia e Radioterapia ai quali hanno attinto diversi ospedali romani. Ma così non è stato per il Regina Elena.

Regina Elena, quasi mezzo milione per 6 mesi di affitto

Adesso, fa i conti Picozza, l’ospedale dovrà spendere invece altri soldi per prendere in affitto almeno una Tac Pet mobile da settembre a febbraio.

Si parla di 439mila e 200 euro per sei mesi. E va da sé che un solo apparecchio non potrà mai soddisfare le domande di diagnostica, anche arretrate, al posto di due fuori uso.