RIETI – Si è accasciato al suolo poco dopo aver chiesto aiuto ad un conoscente, urlandogli di essere stato punto da un insetto, prima di perdere i sensi. E' morto così, oggi 1 agosto, intorno alle 18, a Poggio Bustone, in provincia di Rieti, un giovane dipendente Cotral di 39 anni, Floriano Palmegiani, che in quel momento era al lavoro all'interno di una stalla dell'azienda di famiglia.

Accortosi del malessere fisico, Palmegiani avrebbe chiesto aiuto ad una persona che si trovava nelle vicinanze, dicendo di essere stato punto da un insetto. Immediato l’intervento del 118, che ha provato a rianimare l’uomo, per il quale però non c’era ormai più nulla da fare.

Ad una prima ricognizione esterna del corpo, il personale medico avrebbe però escluso la possibilità della puntura di un insetto e quindi che ad uccidere il giovane possa essere stato uno shock anafilattico, ma ora saranno soltanto gli esami aggiuntivi al quale l’uomo verrà eventualmente sottoposto, a poter stabilire con certezza le cause del decesso.