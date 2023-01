Rissa al cenone di Capodanno a Roccaraso, diversi feriti. E c’è chi è scappato senza pagare il conto

Una discussione è degenerata tra alcuni ospiti in un locale di Roccaraso (L’Aquila) dove si stava festeggiando il Capodanno. La rissa è avvenuta la sera del 31 dicembre, scoppiata per ragioni ancora poco chiare, in un ristorante lungo la statale 17.

Cenone di Capodanno al ristorante finisce in rissa

Calci, pugni, sedie lanciate: è intervenuta anche la proprietaria del locale nel tentativo di fermare gli ospiti, con l’aiuto di alcuni camerieri. In quattro, tra il personale del locale, sono rimasti feriti. Così come alcuni degli ospiti coinvolti nella rissa, finiti in pronto soccorso.

Le indagini

Sono fuggiti invece, prima dell’arrivo dei Carabinieri, i presunti responsabili della rissa, ovviamente senza neanche pagare il conto. I militari stanno cercando di risalire all’identità dei responsabili. A disposizione degli inquirenti c’è il numero di telefono di chi ha prenotato il cenone, ma anche il video del sistema di sicurezza del locale.

Forse dovresti anche sapere che…