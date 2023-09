Roma, dove fare la spesa a prezzi più bassi: l’elenco dei supermercati

A Roma dove conviene fare la spesa? Dove sono i prezzi più bassi? Il Governo giovedì ha annunciato le firme per il cosiddetto “trimestre anti inflazione”. Cos’è? Un accordo per provare a fermare la corsa al rialzo dei prezzi. Almeno nei supermercati.

Dove fare la spesa a Roma? Dove conviene?

Sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy in queste ore è stato pubblicato l’elenco, provincia per provincia, dei supermercati che aderiranno all’iniziativa.

Qui il PDF con l’elenco dei supermercati della provincia di Roma.

Le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso

“Il trimestre antinflazione inizierà domenica, il primo ottobre, con il carrello tricolore, il carrello della spesa che è quello che più colpisce le famiglie italiani”, con i prodotti alimentari ma anche i prodotti di largo consumo, dell’igiene e per l’infanzia. Lo spiegato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, alla firma del Patto sul Trimestre Anti-Inflazione a palazzo Chigi. “E’ importante che inizi domenica e che comprenda l’intero periodo natalizio”, per Urso, anche “per onorare una festività religiosa a cui siamo particolarmente attenti”.

“Questo patto – le parole di Giorgia Meloni – è uno strumento attraverso cui lavoriamo insieme per calmierare i prezzi sui principali beni di largo consumo. Un’iniziativa che va al di là del valore economico, è un bel messaggio alla nazione, agli italiani, sulla capacità che l’Italia ha ancora nei momenti di difficoltà di lavorare insieme, di cercare di muoversi come una comunità per raggiungere degli obiettivi”.