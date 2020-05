Roma Fase 2, gelaterie artigianali chiuse alle 21.30. Ma i bar restano aperti…

ROMA – Uscire a prendersi un gelato dopo cena sarà quasi impossibile a Roma durante la Fase 2.

Almeno un buon gelato artigianale, perché quelli commerciali li potete prendere al bar. O al supermercato, ma a quel punto li potete anche mangiare a casa.

La nuova ordinanza del Comune, che regolamenta gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, parla chiaro: alle 21.30 (massimo) si chiude.

A meno che non si tratti di bar, pasticcerie o ristoranti: per loro i limiti orari non valgono.

Facciamo un esempio: se ho una gelateria con laboratorio (quelle che fanno il laboratorio artigianale, per intendersi) possono restare aperto fino alle 21.30.

Perché rientro nella categoria F1B: così recita l’ordinanza di Virginia Raggi, valida fino al 21 giugno.

Questo vuol dire anche che se io cliente voglio uscire a fare una passeggiata di sera non posso scegliere di mangiare un buon gelato.

A meno che non ceni alle 19, cosa molto difficile da queste parti. O a meno che non scelga un gelato “in busta”.

Infatti il limite orario non vale per pasticcerie e bar, che possono così operare una sorta di “concorrenza sleale”.

Roma, l’ordinanza delle fasce orarie nella fase 2