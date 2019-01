ROVIGO – Un femore e una mandibola sono spuntati sull’alveo in secca del fiume Po, all’altezza di Ficarolo, in provincia di Rovigo. Il ritrovamento risale a lunedì 7 gennaio. Impossibile, al momento, determinare l’identità o il sesso o l’età della persona a cui appartengono i resti ritrovati. Resti, probabilmente, portati in zona dalla corrente del fiume.

Sulla vicenda si stanno svolgendo delle verifiche i carabinieri della compagnia di Castelmassa e del nucleo investigativo di Rovigo.