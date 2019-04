UDINE – Ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro un palo mentre tornava dal lavoro. Daniele Di Deo, 35 anni, è morto la sera del 18 aprile a San Giovanni al Tanisone, nella frazione Villanova dello Judrio, in provincia di Udine.

Secondo una prima ricostruzione, Di Deo stava tornando a casa quando su via Casali, una parallela alla strada regionale 56, ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un palo della luce. Il rumore dello schianto è stato così forte che i residenti l’hanno sentito e hanno prontamente allertato i soccorsi. Nonostante l’arrivo del 118 in pochi minuti, per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Di Deo era residente a Santa Maria Longa, ma originario della provincia di Pescara. La vittima aveva appena finito il turno di lavoro in un’azienda di San Giovanni e stava tornando a casa, quando alle 22 è avvenuto l’incidente in cui ha perso la vita.