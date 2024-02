Ora che la nottata del Festival di Sanremo è finita all’alba di domenica 11, è necessario fare il punto. Con una premessa d’obbligo: ci sono più vincitori. In sintesi: è stata una edizione record. Non senza sorprese. Dopo 10 anni torna a vincere una donna. Ha trionfato Angelina Mango, 22 anni, figlia della Basilicata (Maratea) e d’arte, talento da vendere. Si è imposta ballando e urlando la sua canzone La Noia, vestita con curve sinuose ma mai ammiccanti.

CLASSIFICA FINALE – Secondo posto Geolier, terza Annalisa. Seguita da Ghali e Irama. Contestato dalla platea il sesto posto di Mahmood, il primo degli esclusi. Ultimo posto per Fred de Palma. Premio della critica a Loredana Bertè (settima); il premio della Sala Stampa è stato vinto da Angelina Mango. Ottavo posto per Il Volo. A seguire Alessandra Amoroso (9), Alfa (10), Gazzelle (11), Il Tre (12), Diodato (13), Emma (14), Fiorella Mannoia (15), The Kolors (16), Mr Rain (17), Santi Francesi (18), Negramaro (19), Dargen d’Amico (20), Ricchi e Poveri (21), Big Mama (22), Rose Villain (23), Clara (24), Renga e Nek (25), Maninni (26), La Sad (27), Bnkr 44 (28), Sangiovanni (29), Fred de Palma (30).

AMADEUS E FIORELLO, COPPIA AFFIATATA – Amadeus è il vero gladiatore del Festival. È lui che comanda, scrive e riscrive i regolamenti, convoca ospiti a sorpresa. Fiorello si è confermato il solito mattatore. Che il ”ballo del qua qua” non fosse una gran trovata (o Travoltata) era prevedibile ma nessuno ha avuto il coraggio di dirglielo.

GIRO D’AFFARI IN CRESCITA – Il giro d’affari intorno all’Ariston è stato di circa 205 milioni di euro (77 di valore aggiunto è circa 6 in più rispetto alla edizione 2023 per una maggiore raccolta pubblicitaria) che hanno creato 1300 posti di lavoro. Le 5 serate sono state trasmesse in differita anche dalle emittenti canadesi.

VALANGA DI OSPITI – Il Festival non ha badato a spese. Molti gli ospiti: Lorella Cuccarini, John Travolta, Russell Crowe, Pecco Bagnaia, Giorgia, Luca Argentero, Sabrina Ferilli, Carolina Kostner, Roberto Bolle, Teresa Mannino, Stefano Massini, Paolo Jannacci, Gianni Morandi, Marco Mengoni, Giovanni Allevi (ha portato poesia al dolore, alla sofferenza, alla battaglia senza fine). Gigliola Cinquetti, Tananai, Arisa. La serata di venerdì ha avuto un ascolto medio del 67,8% di share con quasi 11,9 milioni di spettatori. Record anche di telefoto, regia Telecom con i notai.

LA MUCCA ERCOLINA – La figlia della mucca che ha lottato in passato contro le quote latte ha rinnovato la battaglia degli agricoltori stazionando per giorni sotto una tendina nel porto di Sanremo. Poi il blitz: di corsa per le vie di Sanremo per arrivare sotto l’Ariston. Corsa arrestata dalle forze dell’ordine. Non è riuscita a salire sul palco, al suo posto Amadeus ha letto un testo ma solo a tarda notte.