Schiacciato da un autobus: 59enne morto a Verrès

Schiacciato da un autobus. Così è morto un 59enne valdostano che, secondo una prima ricostruzione, stava effettuando dei lavori di manutenzione quando è rimasto schiacciato tra un muro e la porta del pullman. Tutto è avvenuto a Verrès, in bassa Valle d’Aosta.

Schiacciato da un autobus, le prime notizie

Al momento dell’incidente, in via della Stazione, non c’erano passeggeri a bordo del mezzo, che avrebbe dovuto essere fermo, e il conducente stava effettuando dei controlli di manutenzione. Per cause da accertare il pullman si è però spostato. L’autista, che si trovava sulla porta di ingresso del veicolo, è così rimasto schiacciato contro il muro che è posizionato lungo la strada. Sul posto sono intervenuti il 118 con l’elisoccorso e una squadra taglio dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri a cui sono affidati gli accertamenti. I tentativi di rianimarlo non sono serviti ed è stato dichiarato il decesso dell’uomo.