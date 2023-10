E’ morto in ospedale a Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo, Foggia, l’uomo di 83 anni rimasto schiacciato da un grosso aratro. L’incidente è avvenuto in un capannone alla periferia di Chieuti. La vittima, con i figli, gestiva una rivendita di trattori e mezzi agricoli. Nell’incidente l’uomo ha subito un trauma da schiacciamento e fratture multiple che gli hanno causato una grave emorragia. L’uomo era stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale dove le sue condizioni erano apparse subito gravi. Ricoverato in rianimazione, l’83enne è morto nella notte.

