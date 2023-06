Si è schiantato con l’auto contro la parete di una casa e ha squarciato il muro. Così i vigili del fuoco l0 hanno ritrovato, incastrato nella vettura conficcata nel muro di un’abitazione a Osimo, in provincia di Ancona.

L’incidente è avvenuto nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 giugno, in via Montegallo. I pompieri, intervenuti dal distaccamento di Osimo, hanno provveduto ad estrarre il veicolo dal muro e a mettere in sicurezza l’edificio.

In via precauzionale è stato deciso di rendere inagibile la stanza interessata dallo sfondamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del sinistro.

