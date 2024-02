Scontro tra un’auto e una moto, gravissimo un ragazzo di 17 anni

Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia, dopo essere stato coinvolto in un incidente a Redavalle, in Oltrepò Pavese. Il giovane era in sella alla sua moto quando è stato tamponato da un’auto. Il 17enne è finito sul parabrezza della vettura, prima di essere scaraventato a vari metri di distanza dal luogo dell’impatto. Subito soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in elicottero al San Matteo. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico, per consentire l’arrivo dei soccorritori e i rilievi della polizia stradale.