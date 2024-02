Scossa di terremoto con magnitudo 2,1 a Pozzuoli, con epicentro ai Campi Flegrei. Il terremoto è stato avvertito alle 11.07 di oggi, mercoledì 4 febbraio, tra Pozzuoli e Napoli ed ha avuto come epicentro ancora una volta i Campi Flegrei con una profondità di 3 km.

Scossa di terremoto magnitudo 2,1 a Pozzuoli: epicentro ai Campi Flegrei

Il sisma è stato di entità molto lieve e rientrerebbe nel normale fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona. Alcuni residenti della zona raccontano però di aver avvertito chiaramente la scossa ed hanno temuto che cominciasse un nuovo sciame sismico.

Nella zona si verificano frequentemente scosse di terremoto per via della stessa natura del territorio. Su Facebook diversi utenti hanno parlato di un forte boato e di aver sentito il sisma in modo molto forte malgrado la bassa magnitudo.

