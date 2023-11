Sesso in auto durante il maltempo, multa da 10mila euro per una coppia a Firenze

E’ costata cara, 10mila euro, una notte di passione a due giovani che, durante il maltempo che ha colpito la Toscana, si sono appartati in auto per fare sesso a Firenze.

Sesso in auto mentre fuori c’è la tempesta, 10mila euro di multa

I due giovani fidanzati, lui livornese di 21 anni lui, lei 23enne di Viterbo, hanno approfittando del fatto di non poter proseguire oltre con la propria auto appartandosi nelle vicinanze della questura di Firenze per consumare un momento d’amore. Sesso tuttavia costato carissimo ai due perché di lì a poco, sono stati sorpresi dai poliziotti del capoluogo toscano e multati per atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza. Una sanzione da 10mila euro che la coppia, smaltita la sbornia, ricorderà a lungo.

I due amanti sono stati beccati di notte, durante la tempesta che stava flagellando non solo Firenze, in atteggiamenti inequivocabili in via Bonifacio Lupi, a pochi passi dagli uffici di via Zara, ovvero la sede della polizia.

Una volante della squadra mobile impegnata nei controlli, intorno alle 2, si è imbattuta nell’auto posteggiata con i due a bordo, che sono stati multati.

Un episodio analogo

Un episodio analogo era stato segnalato a Cologno Monzese, in pieno giorno, lo scorso marzo: in quell’occasione fu un residente ad intervenire per far smettere i due amanti, ma il tutto finì in una rissa.