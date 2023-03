Coppia fa sesso in auto in pieno giorno, residente interviene e parte la rissa

Una coppia si è messa a fare sesso in auto, in pieno giorno, in una via di Cologno Monzese (Milano). Un residente è intervenuto per farli smettere, ma è iniziato un parapiglia con il 50enne uscito dalla vettura.

Sesso in auto, interviene residente e scoppia la rissa

Il residente si era avvicinato all’auto per chiedere a quei due impegnati a fare sesso di andarsene. Non era d’accordo, però, l’uomo 50enne che è uscito dalla vettura con i pantaloni ancora abbassati. Tra i due è scoppiata una rissa nel quale sembra avrebbe avuto la peggio chi era in auto.

Per questo motivo, il 50enne ha querelato quel residente che lo aveva disturbato accusandolo di averlo aggredito e di averlo colpito con una testata.

La versione del residente

Come riferito dall’avvocato Vincenzo Barbarisi che assiste il residente di Cologno Monzese, due testimoni avrebbero assistito alla scena e sarebbero pronti a dichiarare una versione opposta della faccenda. Pare in realtà che sia stato il 50enne ad aggredire il residente.

Uscito dall’abitacolo, quei pantaloni lo avrebbero fatto inciampare nell’intento di avventarsi sul rivale. Sarebbe caduto e avrebbe battuto la testa. Questa è la versione del residente, che potrebbe presentare a sua volta una denuncia per aggressione e atti osceni in luogo pubblico.

