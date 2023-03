Sgrida tre ragazzi che stanno facendo la pipì davanti all’albergo che gestisce insieme alla famiglia e per tutta risposta viene picchiato a sangue, tanto da finire ricoverato in ospedale. E’ accaduto stamane a Marghera.

L’uomo, un 31enne cinese che lavora come portiere di notte in una struttura ricettiva a ridosso dell’autostrada A4, ha sorpreso il gruppetto fuori della porta a urinare. Ha chiesto ai tre di smettere, invitandoli ad andarsene. E’ scattata la reazione che ha portato al pestaggio, mentre venivano chiamate le forze dell’ordine e l’ambulanza del Suem 118.

Sgrida tre ragazzi che fanno la pipì sul muro del suo albergo: picchiato a sangue. Il racconto della sorella

La sorella ha raccontato che il 31enne è stato colpito da più parti, poi, una volta caduto a terra, pestato a calci su tutto il corpo. A nulla è servito l’intervento della mamma dell’uomo che ha tentato di fermare gli aggressori. A quel punto sono interventi alcuni ospiti dell’hotel che stavano facendo colazione tentando di bloccare il gruppo ma anche uno di loro è stato scaraventato a terra. Alla fine i tre ragazzi sono scappati in auto facendo perdere le loro tracce. Il portiere è stato sottoposto in ospedale alla tac per rilevare eventuali lesioni mentre la madre è stata curata per un braccio rotto.