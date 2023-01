Si butta sotto al camion per salvare il nipotino: morta nonna 74enne a Casatenovo (Lecco) (foto d’archivio Ansa)

Si è buttata sotto un camion per salvare il nipotino ed è morta sul colpo. Tutto è avvenuto a Casatenovo, in provincia di Lecco, lunedì mattina.

Cosa è successo

La nonna, 74 anni, stava accompagnando a scuola il proprio nipotino. I due, raccontano le cronache locali, stavano attraversando un incrocio tra la Sp La Santa e via San Gaetano a Rogoredo, quando un camion è giunto all’improvviso. A quel punto la nonna, per salvare il nipote, lo ha spinto via finendo contro il veicolo.

La donna è morta sul colpo. Un’infermiera, vista la scena, si è fermata e ha provato a soccorrere la 74enne ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Locale. La strada è stata chiusa e le forze dell’ordine stanno effettuando tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.