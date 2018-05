SIRACUSA – Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito in carcere a Siracusa mentre era in servizio da parte di un detenuto extracomunitario. Un’aggressione per cui i colleghi supportati dal sindacato hanno dato il via ad una protesta per denunciare la grave carenza di organico.

Domenico Nicotra, segretario generale aggiunto dell’OSAPP, ha ribadito la necessità che vengano assunti urgenti e non più procrastinabili interventi che incrementino il poco personale, rende noto che nella la mattina del 3 maggio un detenuto extracomunitario, di origine africana, abbia aggredito un Assistente Capo di Polizia Penitenziaria afferrandolo per il collo: