Sniffa cocaina in chiesa e il video finisce su TikTok

Si fa riprendere mentre sniffa cocaina in Chiesa e poi il video finisce su Tik Tok. Il filmato è stato girato a Orbetello.

Sniffa cocaina in chiesa, il video di Tik Tok

Come tutti i video di Tik Tok, o almeno la gran parte, non ci sono molti dettagli sulla vicenda. Come tutti i video di Tik Tok, o almeno la gran parte, non siamo di fronte al massimo sforzo di saggezza umana. Nelle immagini si vede semplicemente l’uomo sniffare cocaina da una panca della chiesa.

La solita bravata da quattro soldi che poi diventa virale sui social. Questa, facciamocene una ragione, è la massima trasgressione possibile per tanti. Tantissimi. Quasi tutti. Diventare famosi sui social per la qualsiasi è ormai una ragione di vita per questi tantissimi. Prima era la televisione, prima ancora era il paesello. Ancora prima forse era la caverna. Cambiano le epoche ma l’uomo, purtroppo, resta sempre lo stesso.

L’autore del gesto, ben visibile in volto, come riporta il Tirreno, adesso rischia una denuncia per vilipendio alla religione e potrebbe essere condannato a pagare una multa di 5mila euro. In fondo il vilipendio religioso non è che sia la cosa più importante sul pianeta Terra. Di sicuro nel video c’è il vilipendio alla ragione umana.

