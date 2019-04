LECCO – Chiusa la Strada Statale 36 tra Bellano e Colico, in provincia di Lecco, a causa di una frana avvenuta domenica 31 marzo, intorno alle 21.30. Reti e barriere hanno retto alla caduta dei massi, ma per precauzione un tratto di 17 km in direzione Nord è stato interdetto al traffico.

Sul posto sono immediatamente accorsi vigili del fuoco, personale della provincia, tecnici Anas e forze dell’ordine. Lo smottamento si è verificato sul viadotto del Fiume Varrone nel Comune di Dervio. Il ponte, lungo all’incirca 70 metri, si trova tra due gallerie e attraversa una stretta gola in cui scorre il torrente Varrone.

I responsabili Anas hanno quindi disposto la chiusura dell’intera carreggiata in direzione della Valtellina. Il blocco va dallo svincolo di Bellano al km 75,350 al km 92,400 all’altezza di Colico. I vigili del fuoco hanno lavorato fino all’una di notte per mettere in sicurezza la zona.

Per chi viaggia in direzione di Sondrio l’Anas raccomanda di prendere la Strada Provinciale 72 su cui è dirottato tutto il traffico. Lunedì mattina, a causa della deviazione, non sono mancati forti rallentamenti e disagi per gli automobilisti. (fonte: Il Giorno)