Statali, per 2,2 milioni di dipendenti triplo stipendio a Natale. Gli arretrati di 39 mensilità

Circa 2,2 milioni di dipendenti statali a dicembre avranno una sorta di stipendio triplo tra tredicesima, aumento contrattuale e pagamento degli arretrati del triennio (2019/2021).

Dopo la firma del contratto della sanità, dopo lo sblocco del contratto della scuola, oggi è atteso infatti il via libera all’intesa per i dipendenti di regioni, enti locali e camere di commercio. Per un totale di 2.2 milioni di dipendenti statali che a dicembre avranno in media un aumento di 100 euro lordi in busta paga più il pagamento degli arretrati più la tredicesima.

Il costo dell’operazione

I conti del Messaggero: “La tornata di rinnovi che sta per concludersi con la firma del contratto degli enti locali e con l’accordo sulla scuola, è costata allo Stato circa 7,4 miliardi di euro, 3,7 miliardi dei quali a carico del Tesoro, mentre il resto a carico di Regioni e Comuni. I 7,4 miliardi sono stati sufficienti a garantire aumenti di poco superiori al 4 per cento, ma a fronte di una inflazione che nel triennio di riferimento è stata pressoché inesistente. Nel 2022 invece, si è assistito ad una corsa dei prezzi che non si vedeva da decenni”.