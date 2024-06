Si stacca una pietra durante un’arrampicata, turista svizzera ferita alla schiena

Una donna svizzera è rimasta ferita durante un’arrampicata sportiva nel territorio di Oliena (Nuoro) in località “Gurruttone”. La turista era in compagnia del marito quando improvvisamente una pietra si è staccata dalla parete rocciosa e l’ha colpita ferendola alla schiena. Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco con personale speleo alpino fluviale insieme all’eliambulanza. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 7 giugno. I soccorritori hanno preso in carico la ferita per poi trasferirla all’ospedale di Olbia.