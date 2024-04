Individuate la quarta e la quinta vittima della strage di Suviana. Lo comunica la Prefettura di Bologna. I sommozzatori hanno individuato anche il corpo del secondo disperso al piano -9. Si tratta della quinta vittima.

L’altro corpo è quello di Adriano Scandellari, 57 anni, nato a Padova e residente a Ponte San Nicolò (Padova), lavoratore specializzato di Enel Green Power nella funzione di O&M Hydro. Era stato insignito da poco con la stella al merito per il lavoro dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. La moglie è a Bargi. Il suo corpo è stato recuperato questa mattina insieme a quello di un altro disperso, quinta vittima, non ancora identificato.

“I quattro dispersi – ha dichiarato Francesco Notaro, direttore regionale dei Vigili del Fuoco per l’Emilia-Romagna- non lavoravano tutti nello stesso punto. Tre lavoravano nello stesso punto e uno no. Ci fa pensare – ha concluso – di ritrovare anche le altre tre persone che stiamo cercando”.