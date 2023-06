Strappa la collanina d’oro a 19enne, poi gli spruzza lo spray urticante in faccia

Un 14enne è stato arrestato per aver strappato le collanine d0oro a un 19enne a cui ha anche spruzzato dello spray al peperoncino negli occhi. E’ accaduto alle 20 di giovedì 8 giugno a Milano davanti all’ingresso della stazione metropolitana di Porta Venezia. I Carabinieri lo hanno arrestato.

Strappa le collanine d’oro a 19enne, poi gli spruzza lo spray urticante in faccia

Il minorenne, di origini marocchine, ha portato via le due collanine d’oro del valore di circa mille euro. Nel tentativo di reagire, il 19enne è stato accecato con lo spray urticante ma è riuscito comunque a inseguire il rapinatore poi bloccato grazie all’aiuto di altri passanti.

Il 14enne di origini marocchine è stato arrestato

Poco dopo sono arrivati i militari del nucleo Radiomobile che lo hanno arrestato e portato al carcere Beccaria. Il 14enne è stato identificato la prima volta a Milano il 4 maggio e da allora è già stato fermato 4 volte: il 4 maggio per violazione di domicilio, il 14 per scippo, il 21 per rapina e ricettazione, il 30 per ricettazione. E ieri l’arresto in flagranza per rapina aggravata. Il 19enne è stato accompagnato all’ospedale San Giuseppe per il bruciore agli occhi e alcune escoriazioni alle gambe.

