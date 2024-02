Lorenzo Pjetrushi è morto cadendo dall’auto in corsa ad Ormelle in provincia di Treviso. Il ragazza aveva 18 anni ed era di origini albanesi: è deceduto dopo nove giorni di agonia.

Si tratta della nuova deriva social. Il car surfing, ossia la moda di “surfare” sul cofano delle auto in movimento. Moda che sta dilagando in Italia. L’ultimo caso è stato denunciato dal deputato Francesco Emilio Borrelli ed è avvenuto a Pozzuoli in provincia di Napoli.

Nel video postato sui social si vede un ragazzo che ride mentre si tiene sulla macchina che sfreccia nella notte. Il ragazzo viene ripreso con un cellulare. L’unica raccomandazione che viene fatta al guidatore è di “non inchiodare”.

Borrelli, insieme al consigliere comunale di Europa Verde Enzo Pafundi ha raccontato di aver allertato il sindaco di Pozzuoli. “Sono dei pericoli pubblici, abbiamo allertato il sindaco. I recenti morti non fermano questa pratica idiota e la mattanza dei pedoni continua” ha detto Borrelli.

Clicca qui per vedere il video

Forse dovresti anche sapere che…