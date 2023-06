Tabaccaio rapinato ha reagito a due rapinatori che gli avevano portato via l’incasso di 30 mila euro che stava portando in banca, sparandogli due colpi di pistola in aria. E’ successo a Roma, in via Indro Montanelli, nel quartiere Primavalle. Siamo a soli due chilometri in linea d’aria con via Stefano Borgia, il luogo in cui è stato ritrovato vicino ai cassonetti il corpo di Michelle Causo.

Tabaccaio rapinato (e ferito) spara ai ladri in fuga

Il gestore è stato fermato da due malviventi che gli hanno chiesto di consegnare il denaro che stava portando in banca. Per farlo, lo hanno stordito colpendolo alla testa con il calcio della pistola. Poi si sono impadroniti dei soldi. L ‘uomo ha reagito impugnando la sua pistola sparando due colpi, forse tre. Probabilmente ha solo sparato in aria per intimorire i rapinatori: le indagini per comprendere la dinamica sono in corso. Fatto sta che nessun colpo sparato è andato a segno.

L’uomo ha un regolare porto d’armi. E’ stato portato al pronto soccorso per essere medicato.

