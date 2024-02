Tamponamenti sull’A1 tra Piacenza e Parma: almeno 25 feriti, 2 gravi

La fitta nebbia ha provocato una serie di maxitamponamenti sull‘autostrada A1, nel tratto fra Piacenza e Parma. Coinvolti in tutto circa 25 autoveicoli con venticinque persone rimaste ferite. Tra queste, 17 in modo lieve, sei di media gravità e due gravi. I gravi hanno 41 e 49 anni: sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma. Uno dei due è finito in rianimazione.

Oltre venti i mezzi di soccorso impegnati per soccorrere i feriti. Sul posto sono state fatte arrivare anche alcune sacche di sangue. Poco prima delle 11, il tratto in direzione Milano è tornato percorribile. Poco prima delle 14.45 è stato riaperto anche quello in direzione Bologna. Il maxitamponamento ha provocato code per almeno 20 chilometri formate da diversi mezzi pesanti.

Nebbia anche sulla A22

In questi giorni la nebbia sta colpendo fortemente la pianura padana. Anche sulla A22, specialmente nel tratto tra Mantova e Carpi, oggi si è drasticamente ridotta la visibilità. E’ stato quindi attivato un servizio di safety car per uniformare le velocità di transito e garantire la massima sicurezza possibile a chi è in viaggio. Il limite di velocità indicato è stato di 50 chilometri orari. Al netto di alcuni tamponamenti di lieve entità, tutti senza feriti, la circolazione è stata regolare con una visibilità intorno ai 70 metri. Banchi di nebbia anche tra Verona e Modena. Nei giorni scorsi, 80 chilometri di quella tratta era stata chiusa per tre giorni proprio per la nebbia.