Terremoto a Pozzuoli, scossa sentita distintamente fino a Napoli

Una scossa di terremoto a Pozzuoli, nella zona dei Campi Flegrei, è stata sentita distintamente fino a Napoli. La scossa è avvenuta attorno alle ore 14:00 di oggi 10 gennaio. Molti commenti dei cittadini sui social. Su Facebook c’è chi commenta “bella forte. Sentita alle palazzine e in via Campana, via Toiano, zona Arco Felice Pozzuoli e via Pisciarelli, fino a Licola”. Secondo i primi dati dell’INGV la scossa di terremoto è di magnitudo 2.0 ed è avvenuta ad una profondità di 3 km.

