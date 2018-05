ISCHIA – Terremoto a Ischia: una lieve scossa è stata avvertita sull’Isola il pomeriggio del 1 maggio. L’isola era affollata, come ogni anno, per il ponte del primo maggio che richiama numerosi turisti sull’isola. Il sisma di magnitudo 1.6, con epicentro nella zona alta di Casamicciola, già colpita dal terribile sisma dello scorso agosto, è stato registrato alle ore 17.

Il terremoto è stato preceduto da un forte boato, avvertito chiaramente dalla popolazione di Casamicciola, di Barano d’Ischia e Lacco Ameno. Non si registrano danni a persone o a cose, ma solo tanta paura.

Aggiunge Pasquale Raicaldo su Repubblica:

“Siamo scesi in strada impauriti, abbiamo sentito ancora una volta la terra tremare proprio sotto i nostri piedi”, racconta da Lacco Ameno Silvia, tra gli sfollati del terremoto dello scorso 21 agosto, che provocò due morti e diversi feriti. Anche nella zona portuale di Casamicciola, in queste ore interessata dal controesodo dei turisti, la scossa è stata avvertita ma non immediatamente riconosciuta.

“Qualcuno – spiega un operatore portuale – ha pensato a botti o fuochi d’artificio”. Per il ponte del primo maggio l’isola d’Ischia ha fatto registrare numeri record, con più di 45 mila sbarchi e un’occupazione alberghiera superiore al 90%. “Vanno assolutamente evitati allarmismi legati a un evento di lieve entità, che rientra nella natura sismica del nostro territorio”, dichiara Ermando Mennella, presidente di Federalberghi Isola d’Ischia.