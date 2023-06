Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato la notte scorsa, alle 00.12, sull’Etna.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione. A Catania in molti sono scesi in strada. Non risultano danni a cose o persone. Nettamente avvertito anche da cittadini che vivono nei diversi paesi del vulcano. L’ipocentro è stato localizzato dall’Ingv, osservatorio etneo, di Catania a 1,6 chilometri a nord di Zafferana Etnea a una profondità di 2,8 chilometri.

Alla scossa ha fatto seguito uno sciame sismico di almeno con ipocentro nella stessa zona, tra Zafferana etnea e Linera. Quello di minore energia è stato registrato alle 04.22. Non risultano segnalazioni di danni a cose o persone.

