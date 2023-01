“Ti avevo detto bionda, non bianca”, a Cosenza un parrucchiere sbaglia la tinta e scoppia la rissa (foto d’archivio Ansa)

Il parrucchiere sbaglia la tinta, lei si infuria e nel negozio scoppia la rissa. Tutto è avvenuto a Cosenza poco prima dell’ultimo dell’anno.

La prima ricostruzione

La donna, raccontano le cronache locali, si era rivolta al suo parrucchiere di fiducia in vista dei festeggiamenti. Qualcosa però deve essere andato storto visto che i capelli della signora invece che biondi, come richiesto, sono apparsi con delle striature argentee quasi tendenti al bianco. Insomma: non tutto deve essere andato secondo i piani.

La donna, dopo essersi vista allo specchio, evidentemente non ha apprezzato il risultato finale e in pochi secondi nel negozio è divampata la rissa. “Ti avevo detto bionda, non bianca” una delle frasi captate dai testimoni.

Nel salone in pochi secondi sono partiti insulti e botte che hanno costretto gli altri clienti presenti nel negozio ad allertare le forze dell’ordine, le quali, arrivate sul posto della rissa, hanno riportato la calma.

La cliente, raccontano le cronache, tra uno spintone e l’altro si è anche fatta male e alla fine è finita anche al pronto soccorso di Cosenza.