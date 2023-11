Tredicenne si toglie la vita a Palermo: era vittima dei bulli

Un tredicenne di Palermo, un alunno della scuola media Vittorio Emanuele Orlando di viale Strasburgo, si è tolto la vita nella sua abitazione. Si sospetta che il ragazzo fosse vittima dei bulli che in più occasioni lo avevano deriso. All’arrivo dei sanitari del 118 il tredicenne era già morto. Sono in corso indagini dei carabinieri. La scuola ha sospeso per oggi ogni attività.

Tredicenne si toglie la vita a Palermo, le prime notizie

Il sospetto che il ragazzo fosse vittima di bullismo sarebbe emerso dalle preoccupazioni manifestate nelle chat di alunni e genitori. Il ragazzo sarebbe stato deriso anche per il suo presunto orientamento sessuale. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, mentre la scuola ha sospeso per oggi ogni attività, comprese quelle pomeridiane, e le uscite didattiche programmate per alcune classi.