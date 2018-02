TRIESTE – Un camion, a causa delle forti raffiche di bora che hanno superato anche i 100 km/h, si è ribaltato poco dopo le 8 di sabato 3 febbraio di fronte a Piazza Unità, a Trieste.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Anche i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Tre i feriti lievi che sono stati trasportati al pronto soccorso dell’Ospedale di Cattinara per ulteriori accertamenti.

Molti i disagi a Trieste, come riporta il Gazzettino. Se il servizio della Trieste Trasporti risulta regolare su tutta la rete, è ancora sospeso il collegamento marittimo Trieste-Muggia del Delfino Verde. Scala Santa è chiusa in discesa e il valico di Fernetti fino alle 19. Le previsioni a cura di Osmer Fvg segnalano la possibilità di neve sul Carso anche per la giornata odierna, sabato 3 febbraio e forse temporaneamente fino al livello del mare.