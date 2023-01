Trovato il cadavere di una ragazza sulla banchina del Tevere a Roma

Il cadavere di una ragazza, la cui età dovrebbe oscillare sulla ventina, è stato trovato questa mattina, 13 gennaio, sulla banchina del Tevere a Roma, all’altezza di via dei Bresciani. Sul posto le volanti della polizia e la Scientifica. L’ipotesi più accreditata è quella del suicidio.

Secondo quanto riportato da RomaToday, a segnalare il corpo senza più vita all’altezza di lungotevere Sangallo, sarebbe stata una persona che si trovava in canoa sul fiume, intorno alle 9 di mattina. L’uomo avrebbe immediatamente chiamato il 112: i soccorritori, sul posto, non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso.

