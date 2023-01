Blitz dice

Trump zero tasse o quasi per molti anni, compresi quelli da Presidente Usa ma soprattutto negli anni, anzi decenni, da imprenditore, anzi come si dice quando l’imprenditore è grosso e gonfio di successi, affari e denari, nei decenni da tycoon. Bene, Donald Trump per molti anni da tycoon ha pagato di tasse poco, pochissimo, talvolta […]