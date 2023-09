Ha ucciso anche la moglie e il figlio l’uomo di 66 anni che si è ammazzato nel giardino dell’istituto di cura e riabilitazione Divina provvidenza di Alessandria, dopo avere ucciso la suocera, Carla Schiffo 78 anni. I carabinieri, secondo quanto si apprende, in seguito alla tragedia nell’istituto hanno cercato di rintracciare moglie e figlio dell’uomo, scoprendo quindi che la donna non era andata al lavoro e che il ragazzo non era a scuola. E’ a quel punto che i militari sono andati a casa della famiglia e, sfondata la porta, hanno trovato i due cadaveri.

Alessandria: uccide moglie, figlio e suocera e poi si toglie la vita

Sono ancora molti gli elementi da accertare e da definire con chiarezza, sui quali stanno lavorando i carabinieri della compagnia e della sezione investigazioni scientifiche di Alessandria. In base alla segnalazione della centrale del 118. L’ipotesi più probabile è che la moglie e il figlio siano stati uccisi dall’uomo poco prima della suocera. Dalle prime informazioni anche le prime due vittime sarebbero state accoltellate.

Non ci sarebbero invece molti dubbi sul fatto che sia stato proprio l’uomo a compiere i delitti prima di uccidersi, secondo gli elementi acquisiti nell’abitazione, che fanno pensare a eventuali scritti, di cui però al momento non c’è conferma ufficiale. L’impegno degli inquirenti è quello di ricostruire quanto accaduto e le ragioni che hanno spinto l’omicida-suicida ad agire in questo modo.

L’uomo, Martino Benzi, 66 anni, era un ingegnere, la moglie Monica, 55 anni, un’impiegata, e il figlio Matteo era uno studente di 17 anni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO