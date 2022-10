“Uefa Football”, Consob oscura la Champions della truffa. La Consob ha oscurato il sito Uefa Football, una piattaforma per nulla legata alla Uefa, la federazione che guida il calcio europeo. Un sito di scommesse sullo sport che prometteva rendimenti fissi del 2,5% sugli investimenti. Un giro che ha coinvolto, specie in Italia, 50mila investitori.

I soldi? Abilmente occultati in criptovalute dentro block chain inespugnabili. La Consob ha disposto la chiusura di Uefa Football Fund Ltd (internet https://uefa2017.com e relativa pagina https://www.2016uefa.com). (ANSA).

Sul canale Telegram del sito l’ammissione sul fine attività. Grava il sospetto di un’ennesima piramide, uno schema Ponzi insomma. Dove il cliente è attratto dalla promessa di rendimenti alti: l’investitore investe su una quota soldi che nessuno accantona ma riceve inizialmente qualche cedola (pagata con il suo stesso investimento iniziale), convincendosi a investire ancora.

Fino a quando il sistema non crolla. O qualcuno non va a ficcare il naso. Come i segugi del portale di settore Decrypto.org (che ha aperto anche una pagina per le denunce e fornito anche una specie di mappa delle block chain implicate). Hanno semplicemente provato a verificare le credenziali del sito. Non le hanno trovate.

L’investimento avveniva tramite app. Chi ci fosse dietro un mistero: forse una holding araba, forse sono italianissimi.

Dove sono finiti i soldi. L’inchiesta di Decrypto.org

Di seguito l’individuazione del transito dei soldi secondo la ricostruzione di Decrypto.org.

“I soldi dei truffati, dopo diversi passaggi sulla blockchain Tron, sono stati mandati a diversi CEX (Exchange centralizzati, le “banche” della blockchain). In particolare al alcuni wallet “personali” su Ftx, Binance e Okex. Queste piattaforme chiedono il KYC (invio dei documenti personali) ai loro iscritti per le norme antiriciclaggio, quindi i conti non sono anonimi. Questo vuol dire che chi sta muovendo questi soldi per prelevarli da un exchange, lo sta facendo con un documento, un nome e cognome, un indirizzo. Questo infatti è l’unico modo per far uscire i fondi in criptovaluta (in questo caso USDT) dalla blockchain: passando attraverso un exchange.

Questi exchange sono legittimi e abitualmente collaborano con la magistratura, quindi è possibile arrivare a congelamento dei fondi. Certo, la Giustizia in questo caso dovrebbe muoversi veramente velocemente… Ma andiamo con ordine.

